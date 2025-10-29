Tibet Summit Industry präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tibet Summit Industry stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 601,0 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 33,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 448,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at