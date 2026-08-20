Tibet Summit Industry stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tibet Summit Industry hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde mit 0,19 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,190 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde auf 778,3 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 443,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at