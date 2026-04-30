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30.04.2026 06:31:29
Tibet Tianlu: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Tibet Tianlu hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Tibet Tianlu 360,1 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 337,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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