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19.08.2026 06:31:29
Tibet Tianlu: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Tibet Tianlu hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Tibet Tianlu hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 CNY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,99 Prozent auf 848,0 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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