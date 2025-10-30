Tibet Tourism A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tibet Tourism A präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Tibet Tourism A mit einem Umsatz von insgesamt 69,9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 9,94 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at