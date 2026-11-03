Tibet Urban Development and Investments A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tibet Urban Development and Investments A hat sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CNY gegenüber -0,050 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 97,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at