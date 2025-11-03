|
Tibet Urban Development and Investments A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Tibet Urban Development and Investments A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 CNY je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tibet Urban Development and Investments A ebenfalls 0,050 CNY je Aktie eingebüßt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tibet Urban Development and Investments A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 94,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 72,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
