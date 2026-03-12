TIC Solutions Shares Fall 17% After Reporting Wider Q4 Loss, CEO Tal Pizzey's Retirement
(RTTNews) - TIC Solutions, Inc. (TIC) shares dropped 16.98 percent to $7.01, declining $1.43 on Thursday, after the company reported a larger net loss for the fourth quarter despite strong revenue growth, as well as CEO Tal Pizzey's decision to retire from the position, effective March 31, 2026.
The stock is currently trading at $7.01 compared with its previous close of $8.45. Shares opened at $7.77 and traded between $6.99 and $8.13 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume reached about 3.10 million shares, above the average volume of about 2.19 million shares.
TIC Solutions reported a fourth-quarter net loss of $53.71 million, or $0.25 per share, compared with a loss of $15.50 million, or $0.13 per share, a year earlier. Revenue increased to $508.27 million from $262.04 million. For the full year 2025, the company reported a net loss of $93.28 million, or $0.60 per share.
Concurrently, the company has selected Ben Heraud, currently President and Chief Operating Officer, to succeed Pizzey.
The stock has traded in a 52-week range of $6.99 to $14.94.
