RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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29.07.2026 08:32:39
Ticket prices set to rise by 15p as Heathrow able to recover runway project money
UK airport gets green light to charge airlines more to use the hub, which is expected to mean higher fares for flyers.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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