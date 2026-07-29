RISE Aktie

RISE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

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29.07.2026 14:16:16

Ticket prices set to rise by 15p as Heathrow able to recover runway project money

UK airport gets green light to charge airlines more to use the hub, which is expected to mean higher fares for flyers.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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