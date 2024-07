Ticket to ride: how to cut costs on holiday car hire, train travel and bike transport

Shop around for car rental prices and rail passes, and consider whether to take your own bike or hire one therePutting your dates, destination and the type of car you want into aggregator sites such as Skyscanner, Carrentals.co.uk and Kayak will give you a broad picture of what local and international companies offer and at what price. Continue reading... Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian