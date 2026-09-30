CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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30.09.2026 12:12:38

Ticketanbieter CTS Eventim verliert Finanzchef - Aktienkurs sinkt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Tickethändler und Veranstalter CTS Eventim muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Mit William Willms scheide der bisherige Finanzvorstand der Eventim Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin des Konzerns, mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus, teilte CTS Eventim am Mittwoch in München mit. Gründe nannte der MDAX-Konzern zunächst keine. Übergangsweise übernehme der Manager Philipp Knigge die Aufgaben von Willms. Der Aktienkurs von CTS Eventim fiel auf die Nachrichten hin um fast 6 Prozent./men/mis

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30.09.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
28.09.26 CTS Eventim Buy UBS AG
07.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
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