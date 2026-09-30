CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
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30.09.2026 12:12:38
Ticketanbieter CTS Eventim verliert Finanzchef - Aktienkurs sinkt
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Tickethändler und Veranstalter CTS Eventim muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Mit William Willms scheide der bisherige Finanzvorstand der Eventim Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin des Konzerns, mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus, teilte CTS Eventim am Mittwoch in München mit. Gründe nannte der MDAX-Konzern zunächst keine. Übergangsweise übernehme der Manager Philipp Knigge die Aufgaben von Willms. Der Aktienkurs von CTS Eventim fiel auf die Nachrichten hin um fast 6 Prozent./men/mis
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30.09.26
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30.09.26
|AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim auf Tief seit Anfang Juli - Finanzchef wieder weg (dpa-AFX)
Analysen zu CTS Eventim
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|28.09.26
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|07.09.26
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