Ticon Industrial Connection stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ticon Industrial Connection hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 THB. Im Vorjahresquartal waren 0,120 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ticon Industrial Connection 3,09 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,62 Milliarden THB umgesetzt worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,870 THB für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,630 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,95 Milliarden THB – eine Minderung um 9,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,18 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at