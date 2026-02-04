Tide Water Oil (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tide Water Oil (India) hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,63 INR gegenüber 21,97 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tide Water Oil (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,38 Milliarden INR im Vergleich zu 4,82 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at