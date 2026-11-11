Tidewater hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tidewater hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 360,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 341,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at