Tidewater Inc. Announces Retreat In Q2 Profit

(RTTNews) - Tidewater Inc. (TDW) revealed a profit for second quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line totaled $21.662 million, or $0.43 per share. This compares with $72.930 million, or $1.46 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 0.3% to $342.287 million from $341.431 million last year.

Tidewater Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $21.662 Mln. vs. $72.930 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $1.46 last year. -Revenue: $342.287 Mln vs. $341.431 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 1.42 B To $ 1.47 B