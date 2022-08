Tidewater Midstream and Infrastructure präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tidewater Midstream and Infrastructure hat sich am 11.08.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,040 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,160 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 114,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 793,6 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 369,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at