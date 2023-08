Tidewater Midstream and Infrastructure: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tidewater Midstream and Infrastructure hat am 10.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,020 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tidewater Midstream and Infrastructure 0,040 CAD je Aktie generiert.

