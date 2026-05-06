Tidewater öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tidewater hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tidewater noch ein Gewinn pro Aktie von 0,830 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tidewater in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 326,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 333,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at