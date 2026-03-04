Tidewater Aktie

Tidewater für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856057 / ISIN: US8864231027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 17:09:32

Tidewater Stock Has Surged Nearly 70% This Year, but One Fund Sold $5 Million in Shares Before the Rally

On February 17, 2026, Grizzlyrock Capital disclosed a sale of 94,075 shares of Tidewater (NYSE:TDW), an estimated $4.97 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC) dated February 17, 2026, Grizzlyrock Capital reduced its position in Tidewater (NYSE:TDW) by 94,075 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $4.97 million based on the quarter’s average unadjusted closing price. The quarter-end value of the remaining stake fell by $5.12 million, capturing both share sales and market price movement.Tidewater is a leading provider of marine support services to the global offshore energy industry, operating a diverse fleet that enables critical exploration, development, and production activities. The company leverages its scale and technical expertise to serve both traditional oil and gas markets as well as the growing offshore wind sector. Its established customer relationships and comprehensive service offerings provide a competitive advantage in a cyclical and capital-intensive industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tidewater Inc.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Tidewater Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:19 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
13:17 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen