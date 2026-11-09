Tidewater Aktie
WKN DE: A2DVJZ / ISIN: US88642R1095
|
09.11.2026 23:50:58
Tidewater Swings To Profit In Q3
(RTTNews) - Tidewater Inc. (TDW), a provider of offshore support vessels and marine services, on Monday reported a profit for the third quarter, compared to a loss last year.
For the third quarter, net income attributable to Tidewater was $17.5 million, or $0.35 per share, compared with a net loss of $806,000, or $0.02 per share, a year earlier.
Revenue increased to $360.4 million from $341.1 million.
Tidewater maintained its 2026 revenue guidance of $1.43 billion to $1.44 billion and gross margin outlook of 47.5% to 48.5%.
For 2027, it expects revenue of $1.70 billion to $1.75 billion and gross margin of 51% to 53%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tidewater Inc Registered Shs
|
08.11.26
|Ausblick: Tidewater veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
02.08.26
|Ausblick: Tidewater gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Tidewater Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tidewater Inc Registered Shs
|63,22
|1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich deutlich fester -- ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.