WKN DE: A2DVJZ / ISIN: US88642R1095

23.02.2026 02:20:55

Tidewater To Acquire Wilson Sons Ultratug Participações For Enterprise Value Of About $500 Mln

(RTTNews) - Tidewater Inc. (TDW) announced that it agreed to acquire all of the outstanding shares of Wilson Sons Ultratug Participações S.A. and its affiliate Atlantic Offshore Services S.A. at an enterprise value of approximately $500 million, including the assumption of existing debt.

Under the terms of the Transaction, Tidewater will acquire all of the outstanding shares of WSUT for cash consideration to be funded from cash on hand.

The transaction was unanimously approved by Tidewater's Board of Directors and is expected to close late in the second quarter of 2026.

Nachrichten zu Tidewater Inc Registered Shs

Analysen zu Tidewater Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

