Tidewater: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tidewater hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 341,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 340,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at