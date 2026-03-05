Tidewater: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tidewater hat am 02.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tidewater in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 336,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 345,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Tidewater ein EPS von 3,40 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Tidewater in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,35 Milliarden USD im Vergleich zu 1,35 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at