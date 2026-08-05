Tidewater zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tidewater hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tidewater noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 341,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 342,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at