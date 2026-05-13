Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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13.05.2026 09:11:02
Tief in den roten Zahlen: VW-Dachgesellschaft Porsche SE macht fast eine Milliarde Euro Verlust
Eine milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung am Volkswagen-Konzern sorgt bei der Eigentümerholding Porsche SE erneut für Verlust. Unter dem Strich macht die VW-Dachgesellschaft im ersten Quartal ein Minus von über 900 Millionen Euro.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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