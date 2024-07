Tief in Joe Bidens Schatten: "Mit ihrem Programm gewinnt Kamala Harris keinen Wirtschaftspokal"

Kamala Harris will Präsidentin der USA werden. In Rekordzeit muss die Stellvertreterin von Joe Biden nun beweisen und zeigen, wofür sie steht. Wie viel Harris steckt in Bidenomics? Ist sie eine "lahme Ente" oder wird sie Akzente setzen? ntv.de fragt den Ökonomen Bastian Hepperle. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV