Tiefensee sagt Ramelow Unterstützung zu

BERLIN (dpa-AFX) - Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee hat dem Linken-Politiker Bodo Ramelow seine Unterstützung bei der Wahl zum Ministerpräsidenten zugesagt. "Wir wollen Bodo Ramelow wählen", sagte Tiefensee am Sonntag am Rande einer SPD-Vorstandsklausur in Berlin. CDU und FDP müssten jetzt sicherstellen, dass es bereits im ersten Wahlgang eine stabile Mehrheit für ihn gebe. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass Ramelow mit AfD-Stimmen ins Amt gewählt werde.

Den Vorstoß von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, SPD und Grüne sollten einen eigenen Konsenskandidaten stellen, lehnte Tiefensee ab. "Wir lassen den Spaltpilz nicht in die Reihen von Rot-Rot-Grün treiben", sagte er. Auch auf den Vorschlag von FDP-Chef Christian Lindner, einen politisch unabhängigen Übergangs-Ministerpräsidenten zu wählen, will sich die SPD nicht einlassen.

Tiefensee betonte, Thüringen brauche so schnell wie möglich eine Neuwahl. Um dies zu erreichen haben Linke, SPD und Grüne aber nicht die nötige Mehrheit. Die SPD werde alles tun, die Abgeordneten von CDU und FDP von ihrem Vorhaben zu überzeugen, versicherte Tiefensee./tam/DP/nas