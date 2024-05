"Tiefgreifende Probleme": Unternehmen blicken pessimistischer auf Zukunft in China

Firmen aus der Europäischen Union, die in China aktiv sind, betrachten ihre Wachstumschancen in der Zukunft deutlich negativer als bisher. Das ergibt eine Studie der EU-Handelskammer und die nennt auch Gründe: schwache Binnennachfrage, hohe Verschuldung und fehlendes Vertrauen in die Regierung. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel