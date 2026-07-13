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13.07.2026 06:31:29
Tiemco präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tiemco hat am 10.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 5,08 JPY. Im letzten Jahr hatte Tiemco einen Gewinn von -2,380 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tiemco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,00 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 857,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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