Tiemco: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tiemco präsentierte am 16.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Tiemco vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 10,67 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -18,990 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 889,8 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 797,2 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 52,040 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -44,120 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,21 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,22 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at