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12.10.2026 06:31:29
Tiemco: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Tiemco lud am 09.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 28,93 JPY. Im Vorjahresquartal waren -22,910 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 752,7 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tiemco 703,9 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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