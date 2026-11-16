TIER IV präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TIER IV lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

TIER IV hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 129,240 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -75,550 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 8,58 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,41 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at