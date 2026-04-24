Tier One Silver gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tier One Silver hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at