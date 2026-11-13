Tierra Agrotech Private gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tierra Agrotech Private präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,72 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tierra Agrotech Private -0,530 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 46,7 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 54,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 101,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at