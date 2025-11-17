Tierra Agrotech Private hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tierra Agrotech Private ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tierra Agrotech Private die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,53 INR gegenüber -0,810 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 101,6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tierra Agrotech Private 60,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at