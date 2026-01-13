Tierra Agrotech Private öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tierra Agrotech Private ließ sich am 12.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tierra Agrotech Private die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,89 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,960 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tierra Agrotech Private im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 207,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 147,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 47,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

