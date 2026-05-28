Tierra Agrotech Private präsentierte Quartalsergebnisse

Tierra Agrotech Private präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,770 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 345,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 216,7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 48,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,780 INR. Im Vorjahr waren -1,810 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Tierra Agrotech Private 984,67 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 656,33 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at