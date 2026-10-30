Tieto präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tieto lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Tieto hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 448,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 530,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at