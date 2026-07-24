Tieto: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tieto hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,43 USD. Im letzten Jahr hatte Tieto einen Gewinn von -0,160 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 496,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 5,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 524,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at