Tigbur Temporary Professional Personnel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tigbur Temporary Professional Personnel präsentierte am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,93 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tigbur Temporary Professional Personnel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,970 ILS in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 358,7 Millionen ILS – ein Plus von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tigbur Temporary Professional Personnel 358,5 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at