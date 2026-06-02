Parent Aktie
WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075
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02.06.2026 12:30:41
Tiger Brokers’ parent UP Fintech swings into Q1 loss of US$26.9 million on penalty from China probe
The group is putting up to US$50 million towards a year-long share buyback programmeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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