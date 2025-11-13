Tiger Logistics (India): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tiger Logistics (India) hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,83 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tiger Logistics (India) 7,23 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,69 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,60 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at