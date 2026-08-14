Tiger Logistics (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tiger Logistics (India) hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,23 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tiger Logistics (India) 0,470 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,53 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at