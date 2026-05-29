Tiger Logistics (India) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tiger Logistics (India) äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,550 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,63 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tiger Logistics (India) 1,15 Milliarden INR umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,05 INR gegenüber 2,56 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 5,73 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,36 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at