Tiger Logistics (India) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tiger Logistics (India) hat am 16.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,57 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tiger Logistics (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,830 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tiger Logistics (India) 2,25 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at