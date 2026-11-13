Tigers Polymer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tigers Polymer hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 68,18 JPY. Im letzten Jahr hatte Tigers Polymer einen Gewinn von 28,99 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 14,38 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tigers Polymer 11,88 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at