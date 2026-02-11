Tigers Polymer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tigers Polymer hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 31,16 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tigers Polymer noch ein Gewinn pro Aktie von 25,74 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,57 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,56 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at