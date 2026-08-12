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12.08.2026 06:31:29
Tigers Polymer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tigers Polymer lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 30,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 37,14 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,71 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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