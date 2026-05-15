Tigers Polymer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tigers Polymer präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 22,04 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tigers Polymer 105,04 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 13,37 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 119,33 JPY. Im letzten Jahr hatte Tigers Polymer einen Gewinn von 170,83 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,13 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 49,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at